La storia d’amore tra Letizia Petris e Paolo Masella, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, prosegue a gonfie vele anche ora che il reality show è terminato.

La fotografa romagnola e il macellaio romano sono stati ospiti di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. I due ex gieffini hanno raccontato come procede la loro relazione: “Io mi sono follemente innamorato – ha detto Paolo -. Quando l’ho capito? Quando ho capito che dietro la sua bellezza c’era una ragazza che aveva una forza incommensurabile. Noi inizialmente non ci siamo filati, poi è nata una grande amicizia, intesa, ed è stato un crescendo intenso. Mi ha fatto sudare però quello mi è piaciuto ancora di più. Letizia mi ha aperto molto gli orizzonti, prossimamente vedrò anche mio padre per una cena”.

“Bisogna farle sudare le cose – ha dichiarato Letizia -. Ho rispettato i miei sentimenti e quelli di Paolo. Se mi fossi buttata subito tra le sue braccia come molti mi suggerivano dicendo che ero lesbica perché non cedevo, io invece stavo rispettando dei sentimenti che in quel momento provavo per un’altra persona. E non avrei rispettato Paolo in quel modo. Quindi sentivo alchimia tra noi due, però era giusto che metabolizzassi tutto”.

La fotografa ha poi aggiunto: “Nella Casa provavamo a tenere riservata la nostra relazione, più che potevamo. Perché dicevano che era una relazione falsa? Ma penso che siccome non c’era niente di cui parlare o attaccarci, a livello di coppia perché andavamo veramente d’accordo e le discussioni le abbiamo sempre tenute private, l’unica cosa che si poteva dire è che era per il gioco. Adesso sono contenta che le persone stanno capendo che non era per gioco.

La nostra storia mi ricorda quella dei miei: anche loro si sono conosciuto in un luogo “chiuso” come il nostro, senza fattori esterni, poi hanno continuato fuori. E la stessa cosa noi. Mia mamma era molto scapestrata come me, mio padre la corteggiava da lontano, come ha fatto Paolo. Lui mi sembrava troppo perfetto che una volta fuori c’era la fregatura. Avevo tanta paura di soffrire, come ho sempre fatto. Il momento più bello fuori dalla Casa? La scorsa settimana alle terme, siamo stati tranquilli e sereni”.

La coppia ha poi rivelato quando si sono detti il primo “ti amo”. E’ stata Letizia la prima a confessare i suoi sentimenti: “E’ stato divertente perché il pubblico sa che è stato lui, ma in realtà sono stata io. Una volta con il microfono spostato gliel’ho detto. Lui mi ha risposto ‘anche io’".