Nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 28 maggio su Italia 1, i telespettatori hanno potuto seguire inchieste e servizi di approfondimento molto interessanti, intervallati, come di consueto, dai monologhi in studio e da pezzi di comicità.

Una dei servizi ha visto protagonista Beatrice Luzzi, protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello (l’attrice si è classificata seconda alle spalle di Perla Vatiero). L’ex gieffina, dopo i lunghi mesi di reclusione tra le mura della Casa di Cinecittà, dice a Gaston Zama di avere voglia di “carne per i suoi denti”, e si mette alla ricerca di un gigolò.

Uno gli chiede una foto, e lei replica “E’ troppo complicato, mi sono stufata, scusa. Ti abbraccio”; un altro vuole due settimane di preavviso, l’altro è fuori, un altro spara cifre assurde. “E’ dura eh, trovare un gigolò, ti fanno passare la voglia!”, esclama Beatrice. Alla fine trova Massimo, un gigolò attempato, che le chiede 600 euro più il pagamento dell’albergo. Quando arriva in hotel, l’uomo racconta alla Luzzi la sua vita, come ha cominciato, da ex spogliarellista e le situazioni più strane che gli sono capitate. Racconta che anche il suo lavoro è molto cambiato con l’avvento del digitale, mentre prima nella fase dell’approccio c’era il contatto personale.

Dopo il suo racconto, Beatrice Luzzi getta la maschera e gli svela che è un’attrice, che è stata sei mesi al Grande Fratello e che è protagonista di un servizio de Le Iene. Lui la prende bene, e quando entra Gaston Zama e gli fa qualche altra domanda, gli chiede, ma tu come ti definisci? La risposta è: “consulente”.

Clicca QUI per il video