Nel corso dei suoi lunghi mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato in più occasioni del rapporto complicato con l’ex fidanzato Edoardo Sanson. I due sono stati insieme per circa dieci anni, poi si sono lasciati e sono tornati insieme la scorsa estate, prima che la 27enne romana varcasse la soglia della porta rossa. Quando lui, nel giorno di San Valentino, è entrato nella Casa per farle una sorpresa, lei si è detta innamorata, dichiarando anche di vederlo come padre dei suoi figli. Poi, l’ingresso di Alessio Falsone ha cambiato tutto. Anita, infatti, ha perso la testa per il nuovo arrivato, e anche quest’ultimo è parso altrettanto preso. Due giorni fa, però, i due ex gieffini hanno annunciato la rottura con un comunicato congiunto su Instagram.

Nelle ultime ore, una seguace di Deianira Marzano le ha inviato una segnalazione: “Guarda caso Anita è a Torino oggi. Dove vive il suo ex ragazzo. Avvistata in un bar”. L’esperta di gossip ha risposto: “Si, io so che si sono risentiti, me l’ha detto una persona molto vicina. Non dico che sia a Torino per lui o che si siano rivisti, so per certo che si sono risentiti”. Quel che è certo è che l’ex gieffina si trova a Torino con il suo papà.