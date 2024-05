Demet Özdemir, apparsa l’ultima volta davanti al pubblico con la serie TV Adım Farah, coprendo il ruolo principale di Engin Akyürek, ora ha partecipato al programma di Müge Anlı. Le fan che hanno visto la famosa attrice in diretta non hanno potuto nascondere la loro sorpresa.

Demet Özdemir è uno dei nomi più in vista degli ultimi tempi, con la sua vita privata, i post sui social media e la recitazione di successo. Ogni passo, ogni ospitata diventa un boom di like e ascolti.

E’ andata in diretta nel programma di Müge Anlı, trasmesso in tv tutte le domeniche. Quelli che hanno visto Demet Özdemir in diretta sono rimasti molto sorpresi in quanto l’attrice ha partecipato alla campagna di beneficenza di Müge Anlı e ha donato 4 sedie a rotelle alimentate a batteria a chi ne aveva bisogno.

La dichiarazione di affetto della conduttrice in tv nei riguardi di Demet

Müge Anlı ha anche affermato: “Amavo già moltissimo la Özdemir, ma il mio amore oggi si è moltiplicato”. La conduttrice si è praticamente dichiarata fan di Demet tanto da conoscere tutte le serie tv, dettagli amorosi, e progetti futuri dell’attrice turca.

Demet Özdemir è rimasta senza parole nel sentire la premurosa descrizione della conduttrice e l’ha ringraziata. Müge a sua volta ha sottolineato che Demet, con questo bellissimo gesto, ha conquistato i cuori di tanti telespettatori.

La protagonista di DayDreamer è sempre stata a favore di iniziative di beneficenza, schierandosi soprattutto a fianco delle associazioni che operano per sostenere la ricerca di malattie rare.

Nel programma della Anlı la bella Demet non soltanto è riuscita a parlare di se stessa, della sua carriera e della sua vita a cuore aperto, ma ha anche parlato del suo presente, privo di legame affettivo verso un uomo perché si definisce “spaventata” e vuole per il momento concentrarsi su se stessa.