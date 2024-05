Oriana Marzoli, tra le grandi protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente impegnata in un reality cileno (Ganar o Servir?). Nelle ultime ore ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale l’influencer di origini venezuelane sarebbe stata vittima di un’aggressione da parte di un’altra concorrente.

Poche ore fa, infatti, Oriana sarebbe stata coinvolta in una discussione con Pamela Diaz, un’altra concorrente di Ganar o Servir. I retroscena che impazzano sul web parlano di una discussione particolarmente dura che sarebbe culminata in un epilogo violento, con l’aggressione di Pamela ai danni dell’ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Il condizionale è d’obbligo, poiché la notizia non è stata confermata dalla produzione e non sono disponibili video della scena, ma i rumors hanno iniziato a circolare rapidamente sui social attraverso diversi account che seguono gli eventi del reality cileno.

Inizialmente sembrava che tra le due concorrenti ci fosse stata una vera e propria colluttazione, mentre secondo gli ultimi rumor sarebbe stata Pamela Díaz ad aggredire direttamente Oriana Marzoli. Quest’ultima, rimasta scioccata, avrebbe successivamente posto un aut aut alla produzione del programma chiedendo la squalifica di Pamela minacciando, in caso contrario, il ritiro.

In attesa di conferme ufficiali, emergono anche i possibili motivi che avrebbero causato la lite. Il nodo della discordia tra le due donne sarebbe un uomo, Facundo González, modello argentino che, secondo gli ultimi gossip, avrebbe avuto un flirt con Oriana. In passato, Facundo ha avuto una relazione con Pamela, con cui tutt’ora è in ottimo rapporti: "Le voglio bene, è una grande donna", ha detto poco prima di entrare nel reality. È dunque ipotizzabile che sia stato proprio il modello l’origine dello screzio tra Pamela e Oriana.