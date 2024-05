Negli ultimi mesi, tra tantissimi fan di Amici di Maria De Filippi è nata la convinzione che tra Sarah Toscano e Holden ci sia qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. Una storia che, però, viene tenuta segreta. Terminato il programma, la cantante ha immediatamente smentito le voci che, però, continuano a circolare perché secondo diverse “shippers” ci sarebbero messaggi d’amore che ex allievi del talent show si sarebbero scambiati in due loro brani.

Ospite a Radio Subasio, Sarah Toscano è stata incalzata da una conduttrice: “C’è chi ha letto un riferimento, nemmeno poi così casuale tra la tua canzone ‘L’Ultima Volta’ e ‘Ossidiana’, la canzone di Holden in cui tu hai collaborato. Parlano di messaggi d’amore. Perché tu qui dici ‘mi baci appassionatamente sulla porta, questa sarà per noi l’ultima volta’. Holden invece replica nella sua ‘aspettami fuori dalla porta, in camicia da notte, l’ultima volta come le ultime volte’”.

Anche questa volta, la vincitrice di Amici 23 ha minimizzato: “Com’è possibile questa similitudine tra i testi? Oddio non te lo so dire davvero, forse è un caso. penso sia un’immagine non troppo assurda dare un bacio a qualcuno sulla porta. Però non ti so dire sinceramente cosa c’è dietro. Che piacciamo io e Holden come coppia? Sì l’ho letto”.

La speaker di Radio Subasio ha poi chiesto a Sarah se fossero veri i rumor circa un presunto flirt con Holden, e ancora una volta la cantante ha smentito: “Lo so che dicono questo, ma io dirò fino alla morte che non è così. Holden è una bellissima persona, è un ragazzo che stimo tanto, io e lui in questi mesi abbiamo stretto un bellissimo rapporto, ma non c’è altro, non so davvero cos’altro dirvi. Cosa mi fa innamorare in un ragazzo? Un qualcosa che senti al momento, una sensazione che senti quando lui è accanto a te. Non ho un ragazzo ideale. A dire il vero però non mi sono ancora innamorata”.