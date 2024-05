Chiara Rabbi è stata protagonista di una lunghissima diretta su Instagram durante la quale ha raccontato tutta la verità in merito alla chiacchieratissima rottura con Davide Donadei, con il quale ha avuto una relazione dopo che lui l’ha scelta a Uomini e Donne.

Le parole dell'ex corteggiatrice riportate da IsaeChia.it:

“Noi ci lasciamo due estati fa, io ero tanto gelosa di due persone, non so perché. Una era una ragazza con cui si era frequentato prima di me e vivevo male la sua presenza. Arriviamo a luglio, abbiamo avuto una bruttissima litigata. Lui rientra a casa dopo la discussione, io ero molto arrabbiata, gli chiedo dove fosse stato e gli chiedo di vedere il cellulare. In quell’occasione gli presi il braccio chiedendogli il telefono, con parole accese, e a quel punto lui si arrabbia e mi dice che gli ho messo le mani addosso. Si fa venire a prendere e se ne va dicendomi che non mi vuole più vedere.

Succede che nel frattempo lui aveva la voglia di fare il Grande Fratello a tutti i costi e a me dava fastidio. Arriviamo a domenica 17 luglio e io avevo un evento a Roma, lui mi dice di rimanere lì un po’ a casa dei miei. Io torno e da lì è un inferno. Lui pubblica la fine della relazione, anche se io non sapevo che era definitiva. Da lì mi arrivano segnalazioni, mi ha contattata una ragazza che era andata a casa mia e mi ha mandato foto e video. Succede un casino fino a quando io, per 33 giorni, non esco di casa. Stavo veramente male perché ero innamorata. Sono arrivata a pesare 40 chili, fino a quando le mie amiche mi convincono ad uscire e andiamo in un ristorante dove lavorava un suo amico.

In tutto questo un'altra botta: oltre alle segnalazioni, lui che si divertiva e io che stavo male, arrivate alla cassa mi dicono che il conto era stato pagato da Davide. Io come una scema credevo che era un gesto per riappacificarsi, ma lui mi dice ‘non illuderti del gesto della cena, mi faceva solo piacere offrirla’. Nel frattempo ho provato a riprendere in mano la mia vita fino a quando non esce la segnalazione su Roberta Di Padua. Ovviamente ognuno era livero di fare ciò che voleva, però c’ero rimasta molto male. Al confronto a Uomini e Donne ero ancora innamorata, speravo in un ritorno anche se sono passata da matta psicopatica. Viene raccontato l’episodio di gelosia, e dopo il confronto io sono stata di m*rda perché mi fa passare per visionaria, ma lui effettivamente con questa ragazza l’impiccio ce l’ha avuto”.

Poi, Chiara ha svelato alcuni retroscena sull’incontro tra Davide e Roberta Di Padua: “Dopo il confronto non ci sentiamo più, io prendo in mano la mia vita, mi scrivo con un ragazzo ma stavo ancora male. Quando è uscita la cosa di Roberta dicevano che non erano andati in camera, ma perché avrebbero dovuto dare i documenti e sarebbero stati riconosciuti. Lui mi ha raccontato che si erano fermati in macchina”.

L’ex corteggiatrice ha poi raccontato cos’è successo dopo l’uscita di Donadei dalla Casa del Grande Fratello Vip: “Quando esce ad aprile, c’è stato un mezzo riavvicinamento. Inizialmente ero arrabbiata, l’ho trattato malissimo, a pesci in faccia. Ho fatto quello che mi sentivo ed ero anche soggiogata da tante cose che il mio ex manager ci inculcava. Poi in agenzia succedono cose strane e lui mi ha aiutata ad uscirne, io stavo male perché mi sentivo manipolata. Alla fine, però, ci iniziamo a vedere di nascosto dall’agenzia perché erano contrari a questa cosa.

Poi succede che mentre eravamo in discoteca, io bevo tanto e c’è stato un bacio tra noi. Poi ci spostiamo in un altro locale ed io inizio a parlare con un altro ragazzo che ad un tratto mi bacia. Neppure il tempo di spostarlo che Davide lo vede e si arrabbia da morire. Lì succede il bordello e pubblica quelle storie che ricordate. Io ci sto male, gli chiedo scusa perché non volevo arrivare a quello, anche se non stavamo insieme. Fino a quando poi chiariamo, ma vengo a sapere che la famosa tipa per la quale io ero gelosa e visionaria aveva sbroccato a lui dicendo: ‘Con Chiara Rabbi mi avevi detto che non volevi avere niente a che fare, che era matta e ora ci stai insieme…’. Io ci rimango male e gli chiedo: ‘Ma perché se noi ci stiamo avvicinando questa ti fa il pezzo ed è gelosa?’.

Poi iniziamo di nuovo a sentirci, con tutte le incertezze e i dubbi. Vado giù da lui, abbiamo passato dei giorni bellissimi, ma morale della favola vengo a sapere che questa tipa gli fa una piazzata di gelosia, dandogli anche due ceffoni perché l’aveva illusa. Lui mi diceva ‘No, io non voglio saperne niente ora di questa’. Spoiler: ora si riseguono sui social.

Comunque a fine giugno lui inizialmente sembrava propenso a riprovarci. Dopo che io mi sono convinta, mi sono arrivate delle rose bellissime, ero più tranquilla, volevo stare più vicina a lui perché la lontananza non aiutava. A luglio altra mazzata! Litighiamo perché in quest’anno che siamo stati lontani lui ha avuto le sue cose ed io le mie. Lui però si innervosiva parecchio del fatto che io avessi avuto altre conoscenze. Storie a parte, ci mettiamo un punto entrambi a questa storia.

Io avevo prenotato un viaggio ad Ibiza, viaggio tranquillo perché con le mie amiche non stavamo al top. Fatto sta che lui dice che ‘ad Ibiza mi ero abbastanza divertita’, ma vi giuro di no. Da lì non ci sentiamo più, ci sono stata di nuovo male ma poi ho aperto gli occhi perché ho capito che non volevo questo dalla mia vita, voglio una persona che mi ami e che mi rispetti.

Dalla fine di settembre in poi cambia tutto. E’ come se avessi aperto gli occhi, cambio agenzia, vivo bene, sto bene, lavoro, mi distacco dallo stress. Nel frattempo ad ottobre inizio a conoscere una persona che ora non c’è più. Ma anche lì io e Davide discutiamo tramite telefono perché ci sentiamo a Capodanno, e in quell’occasione lui mi manda una foto della mamma con il pigiama che le aveva regalato Beatrice Buonocore all’epoca di Uomini e Donne. E lui mi dice ‘Vabbè dai, volevo farti arrabbiare’, e io gli dico ‘Tu sei scemo’. Ci rimango male, ma amen.

Poi c’è stata una telefonata a gennaio, prima tramite un amico, ma io non volevo sentire nessuno. Quella sera non ero sola e questa persona che era con me e che stavo frequentando mi ha detto ‘Ma è normale che ti chiama ancora il tuo ex?’. Ed in effetti non era normale. In questi mesi io conduco la mia vita serenamente, ma lui pubblica cose perché nonostante abbia fatto il GF sembra che non abbia visibilità. Oggi gli sto regalando sto hype, lui ha provato a stuzzicarmi ma non c’è riuscito”.

Chiara e Davide si sono rivisti qualche settimana fa durante un evento ma, in quell’occasione, tra i due non c’è stato alcun contatto. Al riguardo, la Rabbi ha detto: “Non ci siamo filati. Lui fa credere chissà cosa, ma non è così. Mi dicono che lui si sta organizzando con una ragazza per un gossip (ho letto anche la storia di Deianira Marzano, però non mi interessa […] Però ad oggi che ti mi commenti ‘Noi eravamo bellissimi’, sei falso! Grazie che eravamo bellissimi, tu con me hai solo ricordi belli, sono io quella traumatizzata. Ero gelosa? Sì, e avevo ragione. Ma che mi vuoi dire? Io sono da sposare […] Quindi vi dico che lo bloccherò su TikTok e Instagram, veramente basta per favore”.

Chiara infine ha concluso: “Ad oggi basta anche dall’altra parte, basta frecciatine, storie, canzoni e riferimenti a me. Basta. Ci siamo lasciati? Vai a letto con chi vuoi ma non con persone che facevano le amiche con me […] Il succo della diretta? Davide non mi vuole, fa credere che mi vuole per creare hype!”.