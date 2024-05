E’ giunta al capolinea dopo appena due mesi la storia d’amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata di ieri attraverso un comunicato condiviso da entrambi gli ex gieffini su Instagram. Alla base della rottira ci sarebbero differenze di natura caratteriali, come spiegato dai diretti interessati. Sui social, non sono mancati attacchi ad Anita e Alessio da parte degli utenti che non avevano mai creduto alla loro love story. Secondo molti telespettatori, infatti, la 27enne romana si sarebbe gettata tra le braccia del coinquilino quando si è trovata ad affrontare le prime delicate sfide al televoto.

Beatrice Luzzi aveva previsto tutto. L’attrice, protagonista assoluta dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, aveva ipotizzato che Anita e Alessio non sarebbero durati neanche 40 giorni (ci è andata vicino). Inoltre, in una recente intervista rilasciata ai colleghi di SuperGuidaTV, si era detta convinta che presto i suoi due ex coinquilini si sarebbero lasciati.

Nel frattempo, non è passata inosservata una mossa social della Luzzi. L’attrice, infatti, ha pubblicato su Instagram un’immagine di un vestito che aveva usato nella Casa di Cinecittà, aggiungendo la didascalia “La Visionère”. Una parola che a molti è parsa come un chiaro riferimento alle sue previsioni fatte mesi fa circa la relazione tra Anita e Alessio.