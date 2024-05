Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sui social alcune voci circa un riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore.

L’ormai ex tronista di Uomini e Donne ha cacciato l’ex corteggiatore napoletano dopo aver scoperto che le segnalazioni sul suo conto (un incontro clandestino con una donna in un B&B) si sono rivelate fondate. Secondo gli ultimi rumor, però, lo speaker radiofonico starebbe provando a riconquistare l’ex di Alessandro Vicinanza.

Di recente, in una storia Instagram di Ciro Petrone, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, quest’ultimo ha chiesto a Mario “se ha messo la testa a posto”, e la risposta dell’ex corteggiatore ha incuriosito i fan: “Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto. Però se tu aspetti, avrai buone notizie”.

Anche una segnalazione arrivata a Deianira Marzano lascerebbe ipotizzare ad un riavvicinamento in corso tra Ida e Mario: “Io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida. Ha capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla. Quindi può essere che si stiano sentendo”.