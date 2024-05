La ventitreesima edizione di Amici non è stata caratterizzata esclusivamente da sfide, ballottaggi ed esibizioni, ma anche dalla nascita di amicizie speciali e amori. E’ il caso di Ayle e Lucia Ferrari. I due ex allievi del talent show di Maria De Filippi, durante il programma si sono molto avvicinati, tanto che la ballerina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di un’amicizia speciale.

“Ci siamo visti e abbiamo fatto alcuni giri per Roma, sono felice di come vanno le cose al momento. Il nostro è un bellissimo rapporto, poi fuori si vedrà come si trasformerà vivendoci per bene nel mondo reale. Io di sicuro posso dire che sono molto contenta di averlo conosciuto. Come me ha le sue sensibilità e fragilità e attraverso l’arte riesce a comunicare ed esprimere. Se siamo solo amici? Diciamo che tra noi c’è un’amicizia speciale. È bello essere impulsiva, però si vedrà come si sviluppa questa situazione. Di sicuro mi fa strano che così tante persone sono interessate a questa cosa, però sono felice. È bello avere un rapporto del genere per supportarci a vicenda, metabolizzando quello che abbiamo vissuto insieme”.

Ayle e Lucia hanno iniziato a frequentarsi anche quando hanno concluso le rispettive avventure ad Amici, ma la settimana scorsa c’è stata la prima crisi: lui ha smesso di seguirla su Instagram, mentre lei ha cancellato le foto di coppia. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate. Ayle, infatti, è tornato a seguire Lucia e per il suo compleanno ha pubblicato una foto con lei ed un video in cui le dà un bacio. Dunque, pace fatta tra i due ex allievi della scuola.