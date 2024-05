Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra una coppia del Trono Over nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. A distanza di alcuni mesi dall’uscita dal dating show di Maria De Filippi, l’ex cavaliere aveva risposto alle curiosità dei follower che lo avevano incalzato sul perché lui e l’ex dama non si facevano vedere più insieme. Alessio aveva spiegato che stavano attraversando un periodo di crisi dovuto, in particolare, alla distanza, che ha reso più difficile la gestione del loro rapporto, provocando anche diverse liti.

Dopo le dichiarazioni dell’ex cavaliere, entrambi hanno deciso di prendersi del tempo per riflettere e non hanno più aggiornato i fan circa la loro situazione sentimentale, almeno fino a pochi giorni fa, quando Alessio aveva condiviso un video con alcuni dei momenti trascorsi insieme ad Emanuela, lasciando ipotizzare che tra i due fosse tornato il sereno.

Tuttavia, nelle ultime ore, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che i due ex volti di Uomini e Donne non sono riusciti a superare la crisi degli scorsi mesi, e che hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione: “Fine per una coppia del Trono Over: Marco Antonio e Emanuela si sono lasciati, avevano tentato di superare la crisi avvenuta un mesetto fa, ma nulla”.