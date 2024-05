Hande Erçel, apparsa per l'ultima volta sugli schermi con la serie televisiva Bam Başka Biri, in cui ha condiviso il ruolo principale con Burak Deniz, è andata a Cannes con il suo fidanzato Hakan Sabancı.

Le pose amorevoli della famosa coppia sono state rapidamente inondate di like e commenti. Erçel, che ha attirato l'attenzione anche con i suoi post sui social media, ha partecipato al Festival di Cannes, dove produzioni ambiziose hanno gareggiato per la Palma d'Oro.

Al 77° Festival di Cannes si è tenuta la tradizionale première dell'amfAR, che mira a prevenire l'epidemia mondiale di AIDS.

La famosa coppia, Hande e Hakan, è apparsa insieme sul tappeto rosso. I due attori parteciparono al Festival di Cannes anche l’anno scorso, ma allora non posarono insieme. Quest'anno Sabancı ha fatto una mossa inaspettata, sorprendendo tutti. Infatti ha condiviso una dopo l'altra le sue pose con Demet sul suo account di social media.

Commenti variegati da parte dei followers della famosa coppia

Le foto però sono state diversamente commentate dai suoi followers: “Sta cominciando a fare la signora", "Hande Erçel, ben fatto”, sono solo alcuni dei commenti in rete. Una varietà di critiche e apprezzamenti. C’è chi sostiene la coppia, chi invece non vede di buon occhio la Erçel, definendola ormai finita, che sopravvive solo grazie al gossip e al suo nuovo fidanzato turco molto ricco.

In effetti Hande sono mesi che non viene ingaggiata per qualche serie tv o film. Unici argomenti dell’attrice, la sua bellezza, l’abito scollato e i suoi look sfoggiati durante il Festival.