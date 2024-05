Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri ha parlato in più di una circostanza del rapporto altalenante con il suo ex fidanzato Edoardo Sanson. I due hanno avuto una relazione che, tra alti e bassi, e durata circa dieci anni, poi si sono lasciati e sono tornati insieme poco prima che la 27enne romana varcasse la porta rossa. Quando lui, lo scorso San Valentino, è entrato nella Casa di Cinecittà per farle una sorpresa, l’ex gieffina si è detta innamorata, e ha anche dichiarato di vederlo come il padre dei suoi figli.

L’ingresso di Alessio Falsone, però, ha stravolto i piani di Anita, che ha perso la testa per il nuovo arrivato, con il quale ha avuto una storia giunta però al capolinea tre giorni fa, quando entrambi hanno condiviso su Instagram un comunicato congiunto nel quale annunciavano la rottura a causa di “differenze caratteriali”.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha rivelato che Anita e il suo ex si sarebbero risentiti, mentre un’altra voce è arrivata all’orecchio di Amedeo Venza: “L’ex di Anita ha fatto i casting per Temptation Island”. L’esperto di gossip ha aggiunto: “E stranamente lei si è fatta risentire con lui. Per paura che questo va a Temptation Island e lo perde definitivamente. Scommettiamo che questi due tornano presto insieme?”.

Lo scorso marzo, Edoardo Sanson, consigliere dell’Olgiata Golf Club, è entrato a far parte di un’agenzia. L’annuncio è stato dato direttamente da Ilaria Bussadori, agente televisivo e autrice di format per la tv.