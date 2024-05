Letizia Petris e Paolo Masella, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, sono stati ospiti di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

I due ex gieffini, oltre a parlare della loro storia d’amore (clicca QUI per l'articolo) e del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi (clicca QUI per l'artcolo), sono stati incalzati in merito alla fine della relazione tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La 27enne romana e l’allenatore di calcio hanno iniziato a frequentarsi all’interno della Casa di Cinecittà, e la loro storia è durata circa due mesi. Lo scorso lunedì, i due ex giefffini hanno annunciato la rottura attraverso un comunicato congiunto su Instagram. Anita e Alessio si trovavano ad Ibiza in occasione del compleanno di lei, e con loro c’erano proprio Letizia e Paolo.

“Siamo ragazzi giovani e tutto può succedere – ha commentato Letizia -. Loro hanno provato a stare insieme perché in Casa c’era tanta alchimia, chimica e ancora oggi c’è. Però le vite non sempre possono essere compatibili, se a livello caratteriale una volta uscito fuori ti accordi che non va di pari passo con l’altro non significa che hai finto perché vi assicuro che è stata una scelta razionale, matura per la felicità di entrambi con consapevolezza.

Anzi, vi dirò: abbiamo fatto anche una vacanza meravigliosa nonostante ci fosse questo disguido tra loro due, per farvi capire quanto sono rimasti maturi. Già prima di Ibiza avevano avuto un momento, però insomma hanno fatto bene così.

Io ho letto di tutto sui social, Anita non merita queste offese, non ha fatto male a nessuno. Ha semplicemente capito che non era la strada giusta e ha preso la decisione consapevolmente con la persona al suo fianco, e non è giusto che a livello mediatico noi veniamo sempre additati e giudicati”.

Anche Paolo ha detto la sua: “E’ stata una scelta presa insieme per il bene di entrambi senza fari male. Io li ho visti molto innamorati, però nella vita ci sono tanti problemi che vanno oltre l’amore, come la quotidianità, la vita precedente, il contesto in cui vivi”.

E sulla possibilità di un ritorno di fiamma, Letizia ha detto “Penso di no”. Anche Paolo è dello stesso avviso: “Da come si sono esposti e da come hanno preso la decisione, anche per me no”.