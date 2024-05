Letizia Petris e Paolo Masella sono stati ospiti dell’ultima puntata di Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Oltre a parlare della loro storia d’amore e a svelare alcuni retroscena inediti, i due ex gieffini hanno parlato di alcuni loro ex coinquilini della Casa del Grande Fratello.

“Zia Fiorda è stata luce per me in questo percorso – ha ammesso Letizia -. Lei quando mi doveva bacchettare lo faceva, mi a accompagnata. Amica in assoluto è Perla, è una persona che mi porterò sempre nella mia vita perché la sua lealtà non l’ho mai ritrovata in nessuno. Quando esci dalla Casa vedi tanti video cattivi delle persone, e Giuseppe e Perla sono gli unici che mi hanno dimostrato il bene che mi volevano. Un punto di riferimento nella Casa? Anche Massimiliano, è un grande uomo e insieme alla zia mi hanno accompagnata e fatta crescere.

Chi mi ha delusa? Sicuramente quando sono uscita ci sono rimasta male non solo di una persona, ma ad oggi ho dato la possibilità a tutti di ricredersi perché il gioco è gioco e la vita reale è un’altra. Io ho chiuso con il gioco, quindi quello che tu hai fatto nella Casa per me non esiste più e si ricomincia da qui”.

Al riguardo, Paolo ha invece detto: “Punti di riferimento Alex Schwazer e Marco Maddaloni perché mi hanno dato belle dritte, mi hanno aiutato dentro la casa a guardare con occhi maturi. Non vedo l’ora di rivederli. Poi anche tante altre persone come Marco Fortunati, Angelica, Mirko e Perla. Anche Alessio è un grande amico”.

Inevitabile il commento su Beatrice Luzzi, con la quale Paolo ha avuto un rapporto conflittuale all’interno della Casa di Cinecittà: “Sono stato frainteso, ho detto che lei è una grande donna, una grande madre, molto intelligente, ma che non siamo andati d’accordo e ci siamo scontrati varie volte, ma ci sta, era un gioco”.

Letizia ha invece commentato la lettera che Giuseppe Garibaldi ha scritto a Beatrice: “L’ho letto, io l’adoro. Su molte sfaccettature siamo simili, lui fa tutte le cose in grande, esagerate. E prova queste emozioni anche in grande, anche quando ci sono dei momenti in cui dovresti rallentare. Lo adoro! Se è innamorato? Io sono sempre stata una delle poche che ha creduto al sentimento degli inizi tra Bea e Giuseppe, vedevo veramente una passione tra loro. Ad oggi, non vivendo né uno e né l’altro perché sta molto lontano, ci sentiamo, Bea, invece, non la sento, però non saprei, sicuramente c’è una passione”.

A dire la sua anche Paolo: “Secondo me ognuno decide della propria vita, se stanno bene insieme perché non tentare. Se era preso da Anita? Ma io con Anita non ho mai visto amore, ho visto solo amicizia”.