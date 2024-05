Nonostante questa stagione di Uomini e Donne sia giunta al capolinea, ci sono ancora questioni in sospeso. Il comeback di Ida Platano – questa volta come tronista – nel dating show di Maria De Filippi si è concluso senza scelta, ma ora che il programma è terminato potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mario Cusitore si sarebbe riavvicinato a Ida Platano. Stando ad una segnalazione, l’ex corteggiatore starebbe provando a riconquistare l’ex tronista e, in un video mentre si trova in compagnia di Ciro Petrone, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato lui stesso ad ammettere di aver messo la testa a posto.

Dopo essere stato cacciato da Ida in seguito alle segnalazioni sul suo conto, Mario non si è dato per vinto. E’ stato lo stesso speaker radiofonico ad alludere ad un riavvicinamento in un video con l’ex gieffino, che gli ha chiesto se avesse messo o meno la testa a posto. "Ciro, io la testa l’ho sempre avuta a posto”, ha chiarito Cusitore, che poi ha aggiunto: “Però se tu aspetti, avrai buone notizie…”.

Dunque, il riavvicinamento tra Mario Cusitore e Ida Platano potrebbe presto diventare realtà. Ad avvalorare questa ipotesi c’è anche una segnalazione arrivata a Deianira Marzano: “Deia io e Mario abbiamo un’amica in comune. Lui le ha confidato che è innamorato di Ida. Ha capito di aver sbagliato e farà di tutto per riconquistarla. Quindi può essere che si stiano risentendo".