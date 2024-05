Nell’ultimo periodo, Chiara Ferragni è tornata ad essere molto attiva sui social, e in particolare su TikTok, dove sta lanciando anche diverse frecciatine a Fedez. Tra i suoi ultimi post c’è anche un video in cui piange: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”. Il trend in questione, sulle note di Le Parole Più Grandi di Coez, mostra video e foto di coppiette innamorate.

Tra i commenti al video dell’imprenditrice digitale, diventavo virale con circa 50 mila visualizzazioni in un’ora, ce n’è uno al quale Chiara ha piazzato un like: “Chiara, lo farai tra poco con Jacob Elordi”.

Il nome dell’attore australiano, noto per i ruoli di Nate Jacobs nella serie televisiva Euphoria e di Noah Flynn nella serie di film The Kissing Booth, non è stato scritto a caso. Alcuni mesi fa, infatti, quando stava ancora con Fedez, la Ferragni aveva rivelato di avere una cotta per lui. Come uomo più bello del mondo fu eletto Patrick Dempsey, ma Chiara ha un’opinione differente: “A me piace più Jacob Elordi avrei eletto lui”. La reazione di Fedez a quel punto è stata: “Noo, dovevi dire ‘sei tu l’uomo più sexy del mondo!’: mi hai sposato!”, ottenendo come risposta: “Non conoscevo Jacob Elordi allora!”.