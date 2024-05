I canali social di X Factor hanno ufficializzato il cast della nuova edizione del talent show in onda su Sky. Lascia Francesca Michielin, al suo posto nelle vesti di conduttrice ci sarà Giorgia. Cambia anche la giuria: fuori Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e Dargen D’Amico e dentro Paola Iezzi, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia.

Il settimanale Chi in edicola oggi, nella rubrica Chicche di Gossip, aveva già confermato l’arrivo di Giorgia alla conduzione. La produzione del talent, inizialmente, aveva pensato alla cantante come giurata, ma sembra che la cantante abbia rifiutato, e solo in un secondo momento sarebbe arrivata l’offerta per la conduzione.

“Giorgia si prende la guida di X-Factor. La cantante Giorgia sarà la nuova conduttrice del famoso show. Una scelta che non è stata proprio immediata. Adesso vi sveliamo un retroscena. All’inizio la famosa cantante era stata chiamata come giudice, ruolo che però rifiutato. Quindi poco dopo hanno fatto la contromossa e l’offerta della conduzione al posto di Francesca Michielin. Giorgia avrebbe convinto di poter essere al timone del talent grazie alla sua performance fra conduzione ed esibizione nell’ultimo Sanremo. Così, buona la seconda… Proposta!”.