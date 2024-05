Ci sarebbe aria di crisi per una coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello. Questo è l’ultimo gossip sfornato da Amedeo Venza, che in alcune Instagram stories ha rivelato che due ex gieffini avrebbero avuto una forte lite negli ultimi giorni, e che lui avrebbe “lasciato sola” la fidanzata senza dare troppe spiegazioni.

“Mi dicono che una coppia del Grande Fratello è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni!”. L’esperto di gossip ha fornito un piccolo indizio, ovvero le iniziali dei due: M. e P. Inutile sottolineare che dovrebbe trattarsi di Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

“Dovete capire quello che ho detto. Io ho detto che c’è una grande litigata in corso da un paio di giorni – ha poi chiarito Venza in un’altra sua storia -. Non si sono lasciati. Anche io ho il mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata, questo è quello che penso. Però questo mio pensiero poi lo capirete con il tempo. Vedrete tante di quelle cose e direte ‘ah c’aveva ragione Amedeo Venza’. Se provano minimamente a smentire, allora racconto quello che è successo nel dettaglio. Perché ragazzi, bisogna prendere il buono e il cattivo di queste situazioni. Non è che potete sempre fingere e far credere a chi vi segue che va tutto benissimo. Perché se non va bene qualcosa non c’è nulla di male e lo dovete far sapere alla gente che vi segue e alla quale proponete tutti i giorni baci e abbracci nelle vostre storie”.

Nelle ore successive, Venza ha anche pubblicato una segnalazione che gli è arrivata da una follower, che sembrerebbe confermare la lite tra M. e P.: “Premetto che non ti scrivo mai perché non mi piace il modo di accanirti contro la coppia, ma ahimè devo darti ragione perché sono della stessa città di ….. e sua mamma ha scritto proprio oggi ad una persona a me vicina confermando questa cosa. Ma non sono in crisi, hanno discusso per cose del passato o almeno così ho capito. Lui se n’è andato e non l’ha nemmeno accompagnata ad un servizio fotografico”.

Per il momento, nessuno dei diretti interessati ha commentato.