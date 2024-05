Sarebbe in corso una crisi tra una coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello. A rivelarlo è stato Amedeo Venza, che in una storia su Instagram ha scritto: “Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppo spiegazioni!”. Poi, incalzato dai follower, l’esperto di gossip ha fatto una precisione: “Non si sono lasciati, c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata, e questo lo capirete poi con il tempo. Vedrete tante di quelle cose che direte ‘Ah, c’aveva ragione Venza!”. Al contempo, Deianira Marzano ha scritto che "se lui prova a smentire gli portiamo prove e persone".

Ma di chi si tratta? Amedeo cita P. e M. e, ovviamente, è sin troppo semplice capire che dovrebbe trattarsi di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, mattatori, insieme a Beatrice Luzzi, dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E’ bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di un’indiscrezione, e nessuno dei due diretti interessati si è esposto al riguardo.

Mirko parla della storia con Perla

“Il nostro è un amore, un legame viscerale, quindi sia io che lei non ci siamo mai capacitati che una relazione come la nostra finisse nel modo in cui era finita, con quel falò che rivedendolo ogni volta è una scena terribile per me – ha raccontato Mirko a Casa Chi -. Il video confronto che abbiamo fatto poi quando lei era ancora in quarantena è quel pezzo mancante del falò, poi tutto il dopo rispecchia quello che è successo. Dopo un paio di mesi ci eravamo solo sentiti telefonicamente, rivisti solo a quella famosa fashion week due minuti di sfuggita, ma parlati o confrontati per niente, sicuramente per paura di tornare indietro ad una situazione che ci era stretta. L’idea del matrimonio è un’idea che ho sempre avuto, per me Perla era ed è oggi la donna della mia vita, quindi l’ho sempre vista mano nella mano con me verso l’altare. Quindi, quello che è successo negli ultimi mesi nessuno dei due se lo aspettava, rivederlo oggi è quasi un brutto sogno”.