Angelica Baraldi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, l’ex gieffina ha fatto parlare di sé per la sua presunta vicinanza a Mirko Brunetti (all’epoca ancora impegnato con Greta Rossetti).

Lo scorso dicembre, dopo l’eliminazione, Angelica è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha fatto il suo ingresso in studio da sola e ha raccontato la sua storia: dal rapporto con il padre alla separazione dei suoi genitori. Quando è arrivato il momento di descrivere il rapporto con Riccardo Romagnoli – il fidanzato diventato noto in tutta Italia come “Rick” – la Toffanin ha annunciato l’ingresso in studio del giovane che si è accomodato senza baciarla. “Potevi darle almeno un bacio”, lo ha rimproverato la conduttrice di casa, offrendo a Romagnoli la possibilità di spiegare i motivi della sua apparente freddezza.

Riccardo, che nella Casa del GF aveva dichiarato per la prima volta il suo amore ad Angelica, ha spiegato a Silvia e al suo pubblico perché, in sette anni, non aveva mai detto alla compagna di amarla: “Non l’ho mai detto non perché non privi questi sentimenti, ma non mi era mai passato per il cervello di doverlo dire perché era così palese”.

Romagnoli ha anche spiegato i motivi che lo avevano spinto ad invitare la compagna a evitare certi ammiccamenti nei confronti di Mirko Brunetti: “Avevo troppa pressione addosso su quello che si diceva. I fan di Beatrice Luzzi hanno giudicato Angelica, poi la vicenda con Mirko. Mi sono scavato dentro e ho capito che senza di lei non riesco a stare. Adesso dobbiamo ritrovare l’equilibrio, lei dovrà trovare un suo equilibrio lavorativo. Magari ci sposeremo tra qualche anno e in futuro avremo delle piccole creature che girano per casa”.

Il post di Angelica Baraldi

Nelle ultime ore, Angelica ha pubblicato su Instagram alcune immagini di lei e il fidanzato ad Ibiza (la coppia era sull’isola per festeggiare il compleanno di Anita Olivieri), nel quale l’ex gieffina ha parlato di un superamento di un momento di difficoltà: “Andare avanti nonostante le difficoltà è un modo per riassumere il concetto di Resilienza: è la forza per superare i momenti difficili con la motivazione e la determinazione a raggiungere i propri obiettivi, la forza che si impiega per rialzarsi dopo essere caduti. La resilienza non è una condizione, ma un processo: la si costruisce lottando”.