Deianira Marzano si è lasciata andare a nuove rivelazioni su Chiara Ferragni. Nel corso del programma Gente di Marte in onda su Radio Marte, l’esperta di gossip ha infatti vuotato il sacco in merito ad alcune confidenze private che le avrebbe fatto l’imprenditrice digitale.

Nuove rivelazioni su Chiara Ferragni

“Se ho chiacchierato con Chiara Ferragni? Sì che è vero che mi sento con Chiara Ferragni. A dire il vero io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Ma tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen, perché ho scoperto che viene scritto ‘ha fatto uno screen’. L’ho scoperto dopo che si poteva vedere. Chiara scusami! Io non lo sapevo che si poteva scoprire”.

La Marzano aveva parlato di alcune confidenze che le sono state fatte da Chiara anche a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio: “Tra le tante cose le ho chiesto se tornerà con il marito. Lei mi ha detto chiaramente che un ritorno è impossibile. Poi ha anche confessato che sta bene anche se la sua storia è conclusa. ragazzi, mi ha detto che si sente rinata adesso. Quindi a chi pensa che ci sarà un ritorno di fiamma o che torneranno insieme con calma io dico di no, perché me l’ha proprio confermato lei in modo chiaro. Poi non è che la raggiro. Chiara mi conosce e sa che io parlo di gossip e che potrei raccontare alcune cose che mi dice. Però sono contenta se sta bene e se si sente rinata”.