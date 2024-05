Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip e reduce dall’avventura a Pechino Express (dove si è classificata seconda in coppia con Estefania Bernal alle spalle di Damiano e Massimiliano Carrara), è stata testimonial di un brand al Festival di Cannes.

L’influencer campana ha partecipato alla proiezione del film Motel Destino di Karim Ainouz, e ha condiviso con i fan la gioia per aver sfilato sul red carpet. Al contempo, l’ex vippona ha anche ufficializzato la sua frequentazione con l’imprenditore Mariano De Matteis, e nelle ultime ore la nuova coppia ha condiviso diverse immagini sui social, mostrando la loro complicità.

Su Instagram, Antonella Fiordelisi ha spiegato il significato particolare della cravatta che ha scelto di indossare durante la kermesse cinematografica: “Avevo 16 anni ed ho rubato! Sì, ho rubato nell’armadio di papà una cravatta nera per andare a scuola. Gli sguardi turbati e denigratori dei miei compagni li sento ancora addosso. Ero giovane ma me ne fregavo, mi sentivo un po’ Iena alla Victoria Cabello e un po’ femme fatale alla Alessia Marcuzzi. La cravatta l’ho sempre trovata particolarmente sexy, amavo differenziami dagli altri che erano tutti noiosamente uguali. Ecco perché ho voluto indossare una cravatta sul tappeto rosso di Cannes 24… per tornare bambina”.