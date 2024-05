Negli ultimi giorni sono usciti diversi singoli, e tra questi c’è anche quello di Massimiliano Varrese, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffino è approdato su Spotify con il brano Fai Clap Clap, una canzone che è palesemente ispirata alla sua avventura nella Casa di Cinecittà, dove non mancano, secondo qualcuno, delle frecciatine nei confronti di Beatrice Luzzi.

“7 mesi di SILENZI mentre le cattive lingue tagliavano, cucivano e diffamavano me e la mia famiglia, mentre non potevo difendermi – ha scritto Massimiliano Varrese su Instagram -. Altri 2 Mesi di illazioni, fake news e bullismo cibernetico! Abbiamo un Potere grandioso: IGNORA SEGNALA E BLOCCA CHE il Bullo sbrocca! A tutto il resto ci pensa THE PENALIST…



In quasi 30 anni di carriera artistica NON avevo mai visto tanto odio, tanto degrado e tanta stupidità interiore. Mi dispiace per i bulli da tastiera, per la gentaglia e per i morti di fama che si nutrono di Odio. State sereni Dio sa come ricompensare! L’arte, che per molti rimane un miraggio affogato nella frustrazione e nell’odio verso il prossimo…”.

Alcune delle frasi più significative di Fai Clap Clap

- Il grande occhio su di me non vede o finge

- Fai clap clap baby ma il flash che male fa

- Mi vuoi nominare, mi vuoi eliminare e poi come un prete aspetto la tua confessione

- Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame

- Prima mi insulti e poi mi vuoi bene

- Quando esco poi ti spiego

- Vorrei dirti che ti odio ma io faccio un passo indietro e ti perdono