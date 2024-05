Dopo aver festeggiato il suo 27esimo compleanno ad Ibiza insieme all’ormai ex fidanzato Alessio Falsone, Anita Olivieri ha organizzato un nuovo party, ma questa volta in un locale di Roma, al quale hanno partecipato diversi suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello. Tra gli ex gieffini presenti alla festa c’erano Fiordaliso, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni, Ciro Petrone, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, però, alcuni degli inviti avrebbero dato buca ad Anita: “Ieri al compleanno di Anita molti degli invitati non si sono presentati… più tardi vi aggiungo qualche dettaglio”. Non ci resta dunque che attendere che l’esperto di gossip ci fornisca qualche informazione in più al riguardo.

Nel frattempo, lo scorso lunedì Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato con un comunicato congiunto su Instagram la fine della loro frequentazione per “diversità caratteriali”. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex gieffina avrebbe anche risentito il suo ex Edoardo Sanson, sul quale in passato aveva dichiarato di vederlo come il padre dei suoi figli.

La rottura tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

“Cari amici, qui per dirvi che abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono così tante come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono, abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento. Non tutti si lasciano, alzano il telefono e dicono al mondo, purtroppo dai commenti abbiamo capito di non averne il diritto, con grande rammarico. Non ci sono colpe, solo grandi consapevolezze. Infine siamo solo due ragazzi che si sono fatti del bene ed hanno fatto un pezzetto di strada insieme. L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto".