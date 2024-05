Due giorni fa, Amedeo Venza ha lanciato l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe stata una “forte lite” tra una coppia uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello.

“Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l'avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni. M. P.”, ha scritto su Instagram l’esperto di gossip che, però, in un video successivo precisa: “Non travisate le mie parole, non ho detto che si sono lasciati, ho detto che c'è una forte lite in corso. Ho un mio pensiero, cioè che la parte maschile della coppia non è presa dalla fidanzata, questo lo capirete col tempo”.

M. e P. ovviamente sono Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Venza ha poi aggiunto: “Se provano minimamente a smentire racconto anche quello che è successo, perché bisogna prendere il buono e il cattivo di queste situazioni non è che potete sempre fingere, e far vedere che è sempre tutto ok, perché se non va bene lo dovete far sapere alla gente a cui proponete le vostre storie, i vostri baci, i vostri inciuci”.

Ammesso che questa lite ci sia stata per davvero, a distanza di 48 ore tra Mirko e Perla è già tornato il sereno. Ieri sera, infatti, i due si sono videochiamati, come testimoniato da una foto postata su Instagram dall’influencer originaria di Angri.

In una recente intervista a Nuovo Tv, Perla ha ribadito che Mirko è l’uomo della sua vita: “Ora stiamo cercando di goderci il fidanzamento in modo spensierato. Mirko è assolutamente l’uomo della mia vita e lo continuo a vedere come il padre dei miei figli”.