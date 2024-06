Nelle ultime ore Anita Olivieri è tornata prepotentemente al centro del gossip. Alessandro Rosica, noto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, ha infatti svelato un retroscena sulla festa di compleanno dell’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello che riguarderebbe, nello specifico, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. L’attore e l’ex assistente di volo si sono ritrovati nella Casa di Cinecittà dopo diversi anni dalla fine della loro relazione, tanto che in molti avevano anche ipotizzato un possibile ritorno di fiamma. Le cose, però, non sono andate così e, una volta uscita dalla Casa, Monia ha trovato l’amore con il fratello di Greta Rossetti, Josh. Quest’ultimo, al termine della finale, ha sfiorato la rissa proprio con Varrese perché l’ex gieffino avrebbe provocato lui e la fidanzata.

Compleanno di Anita, il retroscena svelato da Rosica

Ad ogni modo, secondo quanto riferito da Rosica, Anita avrebbe scelto di invitare alla sua festa Massimiliano e non Monia: “Voglio subito darvi uno scoop sul compleanno di ieri di Anita […] Personaggi che ieri erano presenti alla festa mi hanno raccontato un aneddoto incredibile, molto particolare. Ovvero, la signorina Anita ha messo sulla bilancia Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Ha chiamato Monia, le ha scritto, le ha fatto scrivere, mi hanno detto che è andata così, che le ha detto ‘No, però a te non posso invitarti perché ho invitato Massimiliano, scusami, mi dispiace e ciao’”.

Anita Olivieri attacca Amedeo Venza

Una versione, quella di Rosica, che è stata confermata anche dalla stessa Monia, che nel frattempo ha anche parlato di “circo” e di “persone che parlano alle spalle”. Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Instagram stories un messaggio che gli sarebbe arrivato da parte di Anita Olivieri dal seguente contenuto: “Siete quattro falliti che non hanno trovato posto manco a fa i lavapiatti e si sono ridotti ad inventarsi un lavoro, roba che andare a vendere in spiaggia è meglio di quello che fate voi. Purtroppo non potete trovarlo lavoro come altro perché siete talmente rovinati che non vi prendono manco a fa i pr.

Non sai cos’è una minaccia, perché ancora neanche io ci ho provato, quelle le lascio a chi, per le stron*ate che scrivete, prima o poi vi acchiappa sempre se non le hai già prese, ma dubito. Io non perderei mal ulteriore tempo, oltre a questo, con gente simile. Già mi sembra di sognare a risponderti. Pensa a quanto puoi sentirti importante per il lavoro che fai”.

Non si è fatta attendere la replica dell’esperto di gossip: “Lo schifo che avete letto è uscito dalla bocca di una concorrente del GF, A. (si riferisce ad Anita, ndr). Solo perché le ho detto che deve volare basso e che si sento sto ca**o. Lo ripeto e lo trascrivo! Detto ciò, ho pubblicato ciò che mi ha detto perché nessuno mai dovrebbe scendere a livelli così beceri, per non parlare poi dove si augura che qualcuno ci prenda per alzarci le mani. Solo perché trattiamo il gossip e il trash che lei e i suoi amici regalano da sette mesi. Adios Barbie!”.