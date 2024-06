Lo scorso giovedì, Anita Olivieri ha festeggiato il suo 27esimo compleanno insieme ai suoi amici e anche ad alcuni ex gieffini. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, aveva trascorso il suo giorno speciale ad Ibiza in compagnia di Alessio Falsone (in seguito i due hanno annunciato la rottura), Letizia Petris, Paolo Masella, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli.

Anita ha condiviso sui social moltissime foto in cui mostra ai suoi follower come ha festeggiato il suo 27esimo compleanno. Il party si è svolto all'interno di un locale esclusivo di Roma insieme agli amici di una vita ma anche a quelli conosciuti più di recente. Gli ex gieffini invitati alla festa di compleanno erano: Angelica Baraldi, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Marco Maddaloni, Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Paolo Masella e Fiordaliso.

Guardando le storie Instagram di Anita Olivieri, in molti si sono chiesti se una frase in particolare non fosse riferita proprio al suo ex Alessio Falsone. In un video pubblicato dall'ex gieffina si legge: “L'amore è per chi ha coraggio, tutto il resto è ‘da coppia’”. Anita si trovava in un albergo fatto su misura proprio per le coppie, quindi, il messaggio sull'amore era (forse) riferito all’ambiente, anche perché lei e Alessio sembrerebbero essersi lasciati di comune accordo e senza polemiche.