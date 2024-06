Lo scorso gennaio, Paola Di Benedetto aveva annunciato la fine della sua relazione con Raoul Bellanova.

“Ciao a tutti. Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia. Lo facciamo per onestà nei vostri confronti, visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi.

Ci tenevamo a sottolineare che non c’è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d’incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile. Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e per il suo lavoro. Un saluto a tutti voi”.

Lo scorso maggio, però, in occasione del calciatore del Torino, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha sorpreso tutti pubblicando una foto che lo ritraeva nuovamente insieme a Raoul: “Buon compleanno amore”.

Ieri, in occasione dell’evento di Radio Zeta al Foto Italico di Roma, i Future Hits Live 2024, di cui è conduttrice, Paola Di Benedetto ha parlato ai microfoni di Tag24, confermando il ritorno di fiamma con Bellanova. “Nelle prossime settimane hai in programma una gita in Germania per vedere gli Europei di calcio? Come va con Raoul Bellanova?”, ha chiesto il giornalista. Pronta la replica dell’ex vippona: “Speriamo di sì! Se va tutto bene come deve andare, assolutamente. Con Raoul va tutto bene, si sta preparando molto per questa esperienza. Incrociamo le dita!”.