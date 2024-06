E’ esploso l’ennesimo caso sui social con protagonista un’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Simona Tagli, entrata in corsa nel reality show condotto da Alfonso Signorini e approdata sino alla finale. Scopriamo cos’è successo.

La soubrette si trova a Capri in occasione del “Vip Champion” e, all’evento, sono presenti anche diversi ex gieffini come Valentina Modini (Lady Fajana), Samira Lui, Marco Maddoloni (con la moglie Romina Giamminelli), Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. E proprio alcune foto di Simona in compagnia, in particolare, del judoka e dell’ex tentatrice hanno innescato la polemica sui social. Il motivo? Ciò che hanno detto in passato Maddaloni e Greta su Beatrice Luzzi, quest’ultima grande amica della Tagli.

Secondo gli utenti, Simona avrebbe potuto evitare di fare selfie con i due ex gieffini, che in passato non si sono espressi in termini lusinghieri nei confronti di Beatrice. “Dopo tutto quello che Maddaloni ha combinato al Grande Fratello, istigato il branco, messo Bea all’angolo, indignato l’opinione pubblica… Proprio Simona Tagli, innamorata della rossa a suo dire, si mette a ridere e a scherzare con Maddaloni? Che caduta di stile”, ha commentato qualcuno. E ancora: “E anche stavolta aveva ragione Beatrice, che imbarazzo per tutto voi. Davvero”.