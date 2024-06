Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto convoleranno a nozze, e hanno festeggiato i rispettivi addii al nubilato/celibato con gli amici. Nello specifico, l’ex ciclista è volato ad Ibiza insieme, tra gli altri, ad Andrea Damante (avvistato nuovamente con Elisa Visari) e Marco Cartasegna.

Non tutti gli amici di Ignazio, però, sarebbero stati invitati o hanno avuto la possibilità di andare. Tra gli assenti spiccano Andrea Cerioli e Matteo Diamante, con il quale Moser ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi e con il quale ha stretto un forte legame. Ma se il primo non è andato ad Ibiza perché padre da pochi mesi (la compagna Arianna Cirrincione ha dato alla luce la piccola Allegra), il secondo non sarebbe stato invitato.

A lanciare l’indiscrezione è Il Vicolo delle News, che ha interpretato una storia di Diamante come una frecciatina rivolta ad Ignazio. Allegata ad una foto con Davide Donadei (con il quale ha condiviso l’esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip), Matteo ha aggiunto la seguente didascalia: “Nel mondo televisivo e social è difficile instaurare rapporti sinceri e duraturi. Tu, caro Davide, rientri nel gruppo degli amici veri e sinceri che questo mondo mi ha dato la fortuna di conoscere. TVB amico mio!”.