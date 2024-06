Il Grande Fratello e Tale e Quale Show hanno sempre avuto un rapporto molto stretto. Sono stati diversi, infatti, gli ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini ad approdare nel talent show di Carlo Conti. Nella passata edizione, ad esempio, c’erano Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini e, a quanto pare, la connection ci sarà anche quest’anno.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, infatti, “diversi influencer stanno prendendo lezioni di canto all’ultimo minuto per affrontare i provini di Tale e Quale Show che si terranno tra due settimane”. Poi, l’esperta di gossip ha aggiunto che anche un’ex gieffina si sta preparando e che svelerà il nome “mercoledì a Radio Marte”.

Sophie Codegoni fara i provini per Tale e Quale Show?

E’ probabile che l’ex gieffina in questione sia Sophie Codegoni. L’ex vippona, infatti, nelle ultime ore si è mostrata sui social proprio mentre era alle prese con alcuni esercizi per migliorare la vocalità all’interno di uno studio di registrazione. E’ dunque ipotizzabile che l’ex concorrente del Grande Fratello di cui parla la Marzano sia proprio Sophie, la quale negli ultimi giorni è finita nuovamente al centro del gossip per via di una presunta (ed ennesima) crisi con Alessandro Basciano.