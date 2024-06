Archiviata, da oltre un anno, la turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi (nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip), sembra che Edoardo Donnamaria stia frequentando una ragazza.

Lo speaker radiofonico è stato infatti “sorpreso” in compagnia di quella che sembrerebbe essere Carolina Russi Pettinelli (il condizionale è d’obbligo), figlia di Anna Pettinelli e del suo primo storico compagno (di cui non si conosce il nome). La segnalazione è arrivata ad Amedeo Venza. Già lo scorso dicembre si era parlato di un presunto flirt tra i due (che peraltro sono colleghi a Radio Zeta), voci che poi non hanno trovato conferma.

E’ bene specificare che si tratta solo di un’indiscrezione, e che al momento non esistono prove che l’ex vippone a la figlia della professoressa di Amici si stiano realmente frequentando. Del resto, Donnamaria è sempre molto riservato sui social, soprattutto quando si tratta della sua vita privata, ed uno dei motivi che hanno portato alla rottura con la Fiordelisi, come da lui stesso dichiarato, era proprio la sovraesposizione mediatica.

Anna Pettinelli sulla figlia Carolina: "Ho fatto tanti errori, le chiedo scusa"

Lo scorso gennaio, in occasione del suo 67esimo compleanno, Anna Pettinelli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della sua vita e del profondo amore che prova per la figlia: "Ho fatto tanti errori e lei li ha subiti, le chiedo scusa. Sono una donna che ha sbagliato, e mia figlia ha subito i miei errori. Gli uomini importanti della mia vita sono passati per una convivenza e non è sempre stato facile con lei. Le chiedo scusa per averle imposto presenze che forse non erano così gradite.

Nella vita hai una scala di valori e non ci sarà mai nessun uomo che varrà l'amore di un figlio, lei è troppo importante. Anche se ha 31 anni, la sorveglio sempre. L'ho portata ovunque con me, viaggiava con me, non c'è stata una vacanza separate. Questo ha pesato nei miei rapporti, ma lei è più importante di tutto. Ho accettato che ora viva da sola”.