La scorsa settimana, in una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza si ipotizzava di una presunta gravidanza di Giulia Salemi: “Amedeo buongiorno. Si vocifera che la Salemi sia incinta perché all’ultimo istante ha rinunciato (per un malore) a raggiungere Pier e tutti gli amici a Pantelleria (per lavoro)”. Tuttavia, nei giorni successivi, questa voce non ha trovato alcuna conferma. Ma, nelle ultime ore, un dettaglio potrebbe lasciare presagire che l’influencer italo-iraniana possa essere realmente in dolce attesa. Scopriamo cos’è successo.

Due giorni fa, Alberto De Pisis, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. Il party ha rappresentato anche l’occasione per una reunion tra ex vipponi del Gf Vip 7 e non solo. Alla festa, infatti, erano presenti, tra gli altri, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e Sophie Codegoni. In un post su Instagram del settimanale Chi si parlava della festa dell’ex gieffino, e si faceva notare che gli unici assenti erano “Giulia Salemi, che stava poco bene, e Pierpaolo Petrelli, che era a Torino alla presentazione del musical Rocky che lo vedrà protagonista”. In seguito, il post è stato modificato, ed è stata rimossa la parte relativa alla non presenza dell’ex vippona. Secondo molti, questo sarebbe un chiaro indizio di una gravidanza in corso.

Giulia Salemi: "Mi auguro di diventare moglie e madre"

In una recente intervista, Giulia Salemi si era detta pronta a diventare “moglie e madre”: “Se sono soddisfatta di quello che faccio? Sì. Ho la coscienza pulita? Sì. Ho fatto del male a qualcuno? No. Gioco molto correttamente, anzi penso per certi versi di aver avuto anche spesso il vento contro […]. Mi auguro di rimanere la persona che sono, con i piedi per terra, lavoratrice, umile, determinata – aveva dichiarato la Salemi a Fab -. Mi auguro di essere felice, di diventare chissà un giorno moglie, di essere mamma, di essere una donna in carriera e di non rinunciare né a una cosa né all’altra, quindi di poter far conciliare tutto perché questo è possibile. E soprattutto mi auguro la serenità, perché la felicità e momentanea, la serenità invece è il più grande dono che possiamo ottenere”.

