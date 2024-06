Lo scorso aprile, Fedez e Tony Effe hanno smesso di seguirsi su Instagram e, alcuni giorni fa, il trapper ha dichiarato di aver rifiutato una collaborazione con il collega: “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me, ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto”.

La stessa domanda è stata posta a Fedez da GrenBaud durante una live su Twitch, e lui ha risposto senza però mai citare espressamente il nome di Tony Effe.

“Se mi è capitato di ricevere dei no come featuring? Beh, ho letto l’intervista di una persona e l’ha messa giù un po’ strana. Nel senso che se andiamo in palestra ti faccio ascoltare una canzone e ti dico ‘fammi sapere se vuoi fare una strofa’, non mi sembra che sono venuto sotto casa tua a farti un b0cchino e ad implorarti di fare una canzone insieme. Poi, che tu abbia voglia di dirlo in pubblico bisognerebbe un po’ indagare su cosa ti porta a dirlo in pubblico. Cioè? Cioè quello che sto dicendo”.

Pochi minuti fa è arrivata la replica di Tony Effe, che nell’annunciare la sua prima data del tour, ha detto: “Allora ragazzi, questa sera prima data del tour a Mondovì. Chi non viene è un bugiardo come Fedez. Mi raccomando”.