Alcuni mesi prima l’annuncio della fine del matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni avevano adottato un cucciolo di Golden Retriver, una femmina di nome Paloma.

Dopo settimane di assenza dai social, il cane è tornato a “mostrarsi” sui social di Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, sorella dell’imprenditrice digitale. Inizialmente si ipotizzava che Paloma fosse stata affidata alle cure della coppia, ma le cose non stanno così. Nicoletti, infatti, si occupava di lei solo quando la Ferragni era fuori Milano per lavoro, tant’è che adesso è tornata a vivere nel nuovo attico di Milano CityLife.

Alcuni giorni fa, Fedez è stato ospite in una diretta su Twitch de Il Rosso e quando la co-speaker gli ha detto ‘Sai che anche io ho un golden retriver?’, lui ha risposto ‘Anche io lo avevo’, scoppiando poi a ridere. Sempre su Twitch, ma questa volta in diretta con GrenBaud, Fedez ha commentato le polemiche.

“Animali domestici non li ho, tra l’altro è diventata virale la clip del Rosso. È diventata virale e ho visto che tutti scrivevano ‘Ah, che stro**o’. Ma che stro**o cosa? Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il ca**o. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No! La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il cul0 perché non ne capisco le ragioni”.

In seguito, Fedez ha risposto a chi gli ha chiesto quante volte vede i suoi figli: “Dipende dagli impegni lavorativi, ma cerco di farlo almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, diciamo che sto lottando per vederli il più possibile”.