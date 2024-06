Lo scorso aprile, ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona aveva rivelato che Chiara Ferragni e Fedez avrebbero avviato le pratiche del divorzio da lì ad un mese. Ieri, l’ex re dei paparazzi, attraverso il suo portale Dillinger News, è tornato a parlare della questione, e ha svelato che l’imprenditrice digitale avrebbe chiesto il divorzio oltre ad una cifra per gli alimenti. Corona, infatti, ha escluso la possibilità di un ritorno di fiamma tra i Ferragnez.

“E così, dopo un lungo periodo tra frecciatine social e vite distanti che conducono da mesi senza mai trattare il tema divorzio, noi di Dillinger vi possiamo dire che è finalmente giunta la resa dei conti. Non solo, lei ha chiesto 40mila euro al mese per gli alimenti.

Nonostante tutto questo show, Chiara Ferragni e Federico Lucia, fino ad adesso, non avevano depositato i documenti per il divorzio, e dunque non era ancora stato ufficializzato. Noi di Dillinger siamo stati i primi a dare la notizia su chi fosse l’avvocato scelto da Chiara Ferragni per la separazione parecchi mesi fa, ovvero Daniela Missaglia. Mente Federico è assistito dallo stesso avvocato di Ilary Blasi, l’avvocato Alessandro Simeone.

Di colpo, senza nessun preavviso o nessun segnale, una volta arrivata la prima problematica reale si è passati da una litigata, a Federico cacciato di casa, alla separazione, immediatamente al divorzio e subito alla richiesta di alimenti. Il tutto in soli tre mesi. Siccome siamo stati i primi ad anticiparvi la loro separazione, siamo i primi a dirvi che non torneranno mai insieme, che l’amore non c’è – oltre alle piccole frecciatine da uno e dall’altra parte – si passerà a guerre legali pesanti. P.S.: Paloma è della Ferragni, che ha impedito a Fedez di vederla”.