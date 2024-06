Fedez ha rotto per la prima volta il silenzio in merito ad una presunta rissa che l’ha visto coinvolto.

Nei mesi scorsi, Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione che parlava di uno scontro tra il rapper e Diego Naska. Durante una diretta su Twitch realizzata con GrenBaud, Fedez ha spiegato cos’è successo.

“Banalmente un amico loro, tale…. non so neanche il nome, ha fatto un post dove diceva che si sco**re mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo ‘papà’. Diego Naska ha commentato ridendo della cosa. Gli ho chiesto banalmente cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa e lui non ha voluto farlo”.

Poi ha aggiunto: “Io sono fatto così. Poi se uno vuole fare la morale e dire che sono una cattiva e brutta persona, non mi frega un ca**o. Le persone devono sapere che se toccano i miei figli, io perdo il controllo. Poi che piaccia o no la cosa è così. Non sto dicendo che sia giusto e che io sia dalla parte della ragione, semplicemente per me è così”.