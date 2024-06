Pierpaolo Pretelli, che ieri ha annunciato che vestirà i panni di Rocky Balboa in Rocky – The Musical, ha rilasciato una luna intervista a Vanity Fair, e ha parlato, tra le altre cose, del periodo vissuto di crisi con la fidanzata di Giulia Salemi, alla quale è legata da tre anni (i due si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip).

“Come abbiamo superato la crisi? Quando un sentimento c’è ed è vivo, basta che uno dei due faccia un passo indietro e inviti l’altro a sedersi, parlare e stilare le cose che non funzionano e che sono da migliorare. Noi ne abbiamo parlato in maniera molto matura: l’importante è comunicare. Spesso ci si fa prendere dall’orgoglio e dalla presunzione di avere ragione. Credo che comunicare sia la chiave più duratura nei rapporti”.

Lo scorso aprile, sempre a Vanity Fair, Giulia Salemi aveva anche lei parlato della crisi vissuta con Pierpaolo Pretelli, e di come erano riusciti a superarla.

“In una relazione ci sono sempre tre fasi: l'entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà, e la crisi. Noi abbiamo affrontato quest'ultima, e abbiamo capito che avevamo due strade: uscirne vincenti o sconfitti. Quando non ti senti realizzato e gratificato è facile riversare il nervosismo e la frustrazione sulla persona che hai affianco, ed è per questo che a un certo punto ci siamo chiesti come fare per risolvere i nostri problemi.

La soluzione? Parlarne immediatamente. Se c'è qualcosa che non va occorre dirla subito e chiedere scusa. In passato ci è capitato di accumulare tanto e di risponderci male, e questo ci portava a soffrire. Ora ci siamo ripromessi di non sfogare più quello che non va nella nostra vita nell'altro: se sbagliamo ci chiediamo scusa, ci abbracciamo e ripartiamo da lì, come due bambini. Dopo tre anni, cerchiamo di tenere delle cose per noi”.