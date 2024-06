Pierpaolo Pretelli debutta in teatro. L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, vestirà i panni di Rocky Balboa in Rocky – The Musical, basato sull'omonimo e iconico film Rocky del 1976. Il libretto da cui è tratto il musical è stato scritto dallo stesso Sylvester Stallone, che ha vestito nella versione statunitense, insieme a Thomas Meehan, il ruolo di produttore.

"Con orgoglio e tanta emozione dal 18 ottobre nei teatri italiani interpreterò l’intramontabile Rocky Balboa in Rocky – The Musical. Credi e combatti per i tuoi sogni, non arrenderti mai! Grazie a Luciano Cannito e Fabrizio Di Fiore Entertainment”.