Ieri, giovedì 6 giugno, Alberto De Pisis, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, alla fine della quale si è classificato al terzo posto alle spalle di Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, ha festeggiato (seppur con un giorno di anticipo, infatti è nato il 7 giugno) il suo 34esimo compleanno in un noto ristorante di Milano.

La festa dell’influencer ha rappresentato anche l’occasione per una reunion tra ex vipponi del Gf Vip 7 e non solo. Al party, infatti, erano presenti, tra gli altri, Antonella Fiordelisi, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta e Sophie Codegoni (pare che quest’ultima nuovamente in crisi con Alessandro Basciano).

Le polemiche sul Gf Vip 7, Berlusconi: "Eccessi e mancanza di rispetto"

Due giorni fa, in occasione di un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare di linea editoriale, facendo anche un passaggio su quanto accaduto durante la settima edizione del Grande Fratello Vip quando, dopo il suo intervento, si susseguirono una serie di squalifiche (ricorderete quelle di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro).

“Non c’è una nuova linea editoriale sui reality soprattuto la parola trash tanto usata non solo non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi e volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e pubblico. Nuova linea editoriale si traduce in ‘non scegliamo i concorrenti per fare casino’, ma per le storie e ritengo il rispetto sia importante. Magari non dei professionisti dei reality e gli influencer che fanno qualunque cosa per fare qualcosa in più”.