Il gossip che vede protagonisti Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri, e Nicole Murgia continua a tenere banco. Ieri pomeriggio, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha svelato che il suo ex fidanzato e l’attrice romana (nonché ex vippona) avrebbero iniziato a frequentarsi lo scorso marzo, e di avere le prove.

In seguito Deianira Marzano, ospite di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, ha mostrato per la prima volta la foto di Edoardo e Nicole insieme a Marrakech mentre sono a bordo di un quad (non si vedono i volti perché indossavano un casco). Poche ore dopo, la manager di Sanson, Ilenia Bussadori, ha pubblicato tra le sue Instagram stories lo screenshoot di una chat Whatsapp con il suo assistito, nella quale quest’ultimo ha rivelato, tra le altre cose, come e quando ha conosciuto la Murgia, ovvero il venerdì successivo al bacio in suite tra Anita e Alessio Falsone. Non solo, la Bussadori si è scagliata anche contro l’ex gieffina, sostenendo che nella Casa veniva tutelata dagli autori.

Alessio Falsone contro Edoardo Sanson: la reazione di Anita Olivieri

Proprio quest’ultimo è intervenuto sui social pochi minuti fa, e in un video ha attaccato Edoardo Sanson: “Il Grande Fratello è finito, cerchiamo di fare le persone serie e per bene. Vale anche per Edoardo, ex di Anita, fratello io non ti conosco e non me ne frega neanche un ca**o di conoscerti… Ma dico io, dieci anni insieme a questa ragazza e tu permetti che uno da sta m*rda di bocca può uscire questo, può uscire quello, però in televisione a fare il cane bastonato (si riferisce alle parole di Sanson a Verissimo, ndr) ci vai, a mettere il muso sui social e dire magari ‘calmi un attimo’, questo non lo fai. Perché i soldi non ti fanno signore, ricordati che ci vogliono le pa**e per essere uomini. Devi alzarti la mattina, mettere la pa**e sul tavolo e comportarti da persona seria, magari fallo”.

Non si è fatta attendere la reazione di Anita, che ha pubblicato tra le sue Instagram stories uno screenshoot del video dello sfogo di Alessio aggiungendo un cuore di colore rosso.