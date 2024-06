La storia d’amore tra Anita Olivieri e Edoardo Sanson è giunta definitivamente al capolinea quando lei, nella Casa del Grande Fratello, ha intrapreso una relazione con Alessio Falsone. Una relazione che, però, lo scorso 27 maggio è giunta ai titoli di coda, con i due ex gieffini che hanno annunciato la rottura attraverso un comunicato congiunto su Instagram.

Era il 14 febbraio, giorno di San Valentino, quando Edoardo entrò nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa ad Anita. In quell’occasione i due si lasciarono andare a baci e scambi di effusioni reciproche, con l’ex gieffina che aveva dichiarato di vederlo come futuro padre dei sui figli. Poi, l’8 marzo, Anita e Alessio si sono baciati e, poche settimane dopo, stando a quanto rivelato dalla Olivieri, il suo ex fidanzato si sarebbe consolato con Nicole Murgia. Una storia tenuta segreta, emersa solo negli ultimi giorni quando Alessandro Rosica ha svelato che i due sono in vacanza a Marrakech.

Edoardo e Nicole, Anita sapeva tutto: "Stanno insieme da marzo"

“Ragazzi buongiorno, io rispondo a questa storia per cercare di rispondere a tutti i miliardi di messaggi che mi sono arrivati riguardo a questa situazione, riguardo a questi soggetti – ha esordito Anita -. Ci tengo a dire, per chiudere perché veramente non mi interessa, non me ne frega niente, che io non sono stupida. Io so tutto, io ho le prove di tutto mandate da gente vicino a loro. Lo so da una vita, non è adesso, è molto prima. Hanno iniziato a marzo, quindi non pensate di fare fessa a me perché io so tutto, io ho le prove. Consiglio solo a queste persone di non fare le vittime oppure di dire mi può rovinare la vita” quando sanno perfettamente che persone sono e cosa hanno fatto mentre io ero nella Casa”.

Poi, l'ex gieffina ha aggiunto: “In questa storia non ci sono santi, i santi stanno in cielo, quindi io ho tutte le prove. Probabilmente arriveranno anche ad altre persone perché girano chiaramente. Ma non ci faccio niente, non mi interessa, vivessero la loro vita. Dico solo di stare attenti perché c’è tanta mer*a intorno a questa gente, tanta”.

Le rivelazioni di Nicole Murgia

In precedenza, Turchese Baracchi, speaker radiofonica di Radio Cusano Campus, aveva contattato la Murgia per avere delucidazioni al riguardo, ma l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si era rifiutata di intervenire in diretta, confermando, però, il flirt con Edoardo: “Ho sentito Nicole Murgia per telefono, per farla intervenire e per farle spiegare che lei non è assolutamente attaccata al gossip (visto che è stato detto che lei per fare gossip farebbe qualsiasi cosa), ma lei non se l’è sentita. Era talmente tanto a terra e dispiaciuta per le parole che ha dovuto sentire sul suo conto, che non ce l’ha proprio fatta. E lei mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta, da tutto e da tutti. E che di certo non la utilizzerà per fare gossip”.

Edoardo e Nicole, la foto insieme a Marrakech

Ieri pomeriggio, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano ha mostrato per la prima volta la foto di Edoardo e Nicole insieme a Marrakech a bordo di un quad: “Abbiamo la foto di Edoardo Sanson, ex di Anita Olivieri. E’ stato in vacanza a Marrakech e si p fidanzato con Nicole Murgia. Questa foto la volevano tutti!”.