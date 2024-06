La diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi è andata in archivio con la vittoria di Aras Senol, e al termine della finale si è tenuto un party per festeggiare la fine del programma. Assenti Joe Bastianich (che si trova a New York), Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e, ovviamente, Francesco Benigno. La queen del party è stata senza dubbio Matilde Brandi, che ha documentato tutto su Instagram. Alla festa c’erano anche Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli, Dario Maltese, Khady Gueye, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali.

Non solo ex naufraghi e addetti ai lavori. Alla festa di fine Isola c’era, infatti, anche Angelo Madonia, che nelle ultime settimane è stata paparazzato in diverse occasioni in compagnia di Sonia Bruganelli. Nonostante il settimanale Chi li abbia beccati mano nella mano, il ballerino e l’ex moglie di Paolo Bonolis continuano a definirsi “solo amici”.

In una recente intervista al magazine diretto da Alfonso Signorini, Madonia, ex di Ema Stokholma, aveva dichiarato: “Sonia è una cara amica, anche se non ci conosciamo da molto. Però apprezzo la sua intelligenza e la simpatia. Ci siamo conosciuti quando lei è venuta in Spagna, io ero lì a fare Bailando, la versione spagnola del programma di Milly Carlucci. Ci siamo conosciuti meglio perché abbiamo amici in comune e la cosa è nata in questa maniera”.