Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa ad un mese di distanza dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset 2024-2025 per tracciare un bilancio sulla stagione televisiva che si è appena conclusa.

“Siamo il primo editore italiano in Italia - ha detto l’amministratore delegato del Biscione -. Abbiamo lavorato tanto e ci credevano in pochi sia in azienda che nel mercato. Il sistema Mediaset (tv, radio, digital e dooh) raggiunge ogni settimana il 96% della popolazione italiana, caso unico in tutta Europa e nel mondo”.

Poi, Berlusconi ha rivelato che Warner Bros. Discovery ha fatto un’offerta a Maria De Filippi, ma lei ha deciso di restare a Mediaset: “Maria è unica nel vero senso della parola. È vero che Warner Boys Discovery le aveva fatto offerta decisamente importante. Sul tavolo noi abbiamo messo stima, amicizia e intensa personale. Lei ha deciso di stare con noi”.

Infine, in merito all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi (questa sera andrà in onda la finale), Pier Silvio Berlusconi è stato particolarmente critico: “Il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa. Se mi chiedono se siamo soddisfatti della nostra tv? Sì per certi versi, assolutamente no per altri versi. Chi fa tv sa di rischiare e di fare tanti errori. Io non intervengo sui casting, ma intervengo se c’è qualcosa che non va”.