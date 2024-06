Questa sera andrà in onda su Canale 5 la finale della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi.

A contendersi la vittoria finale sono rimasti sei naufraghi: Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Artur Dainese, Samuel Peron e Aras Senol.

Di seguito le anticipazioni in merito a ciò che accadrà questa sera tratta dal comunicato ufficiale Mediaset:

L’ultima puntata del reality sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi dovranno superare per coronare il sogno di vincere la diciottesima edizione de L’Isola e aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta in beneficenza).

Uno tra Edoardo Franco e Aras Senol dovrà abbandonare subito Cayo Cochinos ad un passo dal traguardo. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: app Mediaset Infinity, sito web, smart tv e sms.

Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Alvina Verecondi Scortecci e i due concorrenti al televoto non si aspettano che ci sia un finalista “segreto”. Lo scopriranno solo con il ritorno di Samuel Peron in Playa.

I naufraghi riceveranno, inoltre, una sorpresa da parte dei loro cari: dopo mesi di lontananza potranno finalmente riabbracciali sulle spiagge dell’Honduras.