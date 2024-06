Questa sera andrà in onda la finale della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ospite di Casa SDL, Vladimir Luxuria ha svelato se condurrebbe una nuova edizione.

“Se rifarei un’altra edizione de L’Isola dei Famosi? Penso di aver imparato tanto, all’inizio ero un po’ più rigida perché avevo paura di sbagliare e di muovermi troppo, ora che si va verso la fine sono più rilassata e credo che ogni puntata si impara sempre qualcosa, quindi se mai volessero riconfermarmi perché no. […] Io accetto le critiche, anzi, le critiche fanno anche bene. Ovviamente quando non sono piene di insulti, ma critiche tipo ‘muoviti di più/ogni tanto fai una battuta’”.

Vladimir ha poi rivelato di aver condotto un’edizione difficile e che ha avuto una serie di imposizioni: “Certo, ho anche dovuto fare i conti con una nuova linea editoriale de L’Isola. Mi sono ritrovata a condurre un’Isola dei Famosi nuova dove non si voleva troppe liti, troppo trash, una linea più sobria. Anche questa è stata una difficoltà”.

Della stessa opinione di Luxuria anche Sonia Bruganelli: “Siamo nella famosa via di mezzo e sappiamo che non è facile gestire questi cambiamenti. Vladimir ha voluto fare squadra e abbiamo imparato a farla con il tempo, siamo stati attenzionati dall’inizio! Eravamo così attenti alle righe che quando mi sono messa a ridere per una sua battuta mi ha fatto strano”.