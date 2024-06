Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello sono alla ricerca dei nuovi inquilini che, dal prossimo settembre, faranno il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Due settimane fa, il conduttore ha spiegato che le candidature si possono inviare sia attraverso il suto ufficiale del reality show che direttamente a lui con dei messaggi privati su Instagram.

Amedeo Venza ha svelato che il Grande Fratello avrebbe scritto a Nicola Tedde, un ragazzo che nel 2019 ha partecipato a Temptation Island insieme all’ex compagna Sabrina Martinengo: “Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato qualche edizione fa a Temptation Island. In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione”.

Non solo volti di Temptation Island. Pare, infatti, che ci sia una trattativa in corso con Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè” di Ilary Blasi, nonché suo malgrado protagonista di una vicenda di cronaca nera che lo vede coinvolto con Fedez (si parla di una presunta aggressione da parte del rapper). Il personal trainer, inoltre, in passato ha avuto una relazione con Oriana Marzoli, ex di Daniele Dal Moro e tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip.