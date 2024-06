Lo scorso venerdì è uscito il nuovo singolo di Massimiliano Varrese dal titolo Fai Clap Clap. Un brano evidentemente ispirato alla sua avventura al Grande Fratello, ma secondo molti si sarebbe trattato di una sorta di revenge song nei confronti di Beatrice Luzzi, con la quale si è scontrato più volte tra le mura della Casa di Cinecittà.

“Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Quando esco poi ti spiego. Vorrei dirti che ti odio ma faccio un passo indietro e ti perdono”. Queste le frasi del testo incriminate del brano dell’ex gieffino.

La replica di Massimiliano Varrese

Ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, Massimiliano è stato incalzato proprio al riguardo, chiarendo che si tratta esclusivamente di fake news: “Ma andiamo oltre queste fake news, io non so se hanno letto il nome sul testo, non mi sembra ci sia nessun riferimento a persone o cose. Io parlo della mia esperienza personale, parlo in generale perché nella vita spesso le persone si nascondono o hanno paura di dire la verità in faccia. Io sono stato accusato di avere gli occhi inquietanti, ma perché io ho sempre guardato dritto negli occhi le persone. E’ ora che le persone che ti vogliono criticare, sono ben accette le critiche, ma la violenza, le minacce, anche di morte a me e alla mia famiglia non sono ammissibili, quindi che queste persone ci mettessero la faccia come io ce l’ho messa in questi mesi. Questi famosi leoncini da tastiera…”.