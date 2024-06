Mentre il suo ex fidanzato, Edoardo Sanson, pare abbia voltato pagina dopo la fine della loro storia (si trova in vacanza a Marrakech in compagnia dell’ex vippona Nicole Murgia), Anita Olivieri sembra non aver ancora del tutto superato la rottura con Alessio Falsone, annunciata con un comunicato congiunto su Instagram. Mentre altri ritengono che le sue ultime mosse social siano indirizzate a Edoardo.

Già la scorsa settimana, guardando le stories su Instagram della 27enne romana, ex concorrente del Grande Fratello, in molti si sono chiesti se una frase in particolare non fosse riferita proprio ad Alessio. In un video pubblicato dall'ex gieffina si legge: “L'amore è per chi ha coraggio, tutto il resto è ‘da coppia’”. Anita si trovava in un albergo fatto su misura proprio per le coppie, quindi, il messaggio sull'amore era (forse) riferito all’ambiente, anche perché lei e Falsone sembrerebbero essersi lasciati di comune accordo e senza polemiche.

Nelle ultime ore, però, un nuovo reel pubblicato da Anita non è passato inosservato. Le parole scritte a corredo del video dall’ex gieffine sono enigmatiche, e in molti ritengono possano essere indirizzate o a Edoardo o ad Alessio: “Mi chiedo cosa hai visto in me, in un disastro come me. Ho più difetti che pregi, più casini che rimedi. Sei la soluzione ai miei problemi, è la verità, ma tu non mi credi”.